A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Venezia, Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando il nuovo corso rossonero targato Ruben Amorim. L'ex centrocampista ha promosso le prime indicazioni offerte dalla squadra nella vittoria contro il Torino, soffermandosi anche sull'addio di Rafael Leao.

Ambrosini: “Milan convincente contro il Torino”

“Contro il Torino ho visto un Milan convincente nel modo in cui ha provato ad interpretare le idee del nuovo allenatore. Finché le gambe hanno retto è stata anche bene fisicamente in mezzo al campo, considerando che la formazione che ha schierato difficilmente sarà quella che vedremo durante l'anno”.

Ambrosini si aspettava quindi un cambiamento rispetto alla passata stagione: “Nelle idee sì. Le parole, le conferenze, ci avevano suggerito questo. Poi bisogna affrontare l'avversario che prova a metterti in difficoltà”.

L'addio di Leao

L'ex centrocampista ha poi commentato la partenza di Rafael Leao, ormai destinato a lasciare il Milan.

“Inevitabile. Il ragazzo si era espresso. Difficile riuscire a trattenerlo quando vuole andare via. La società doveva provare ad ottimizzare un investimento fatto in passato”.

Ambrosini ha poi riconosciuto il grande talento del portoghese, pur evidenziando un certo rimpianto per quello che avrebbe potuto essere: “Prima che arrivassero Modric e Rabiot sì, per talento puro. Rimane un po' l'amaro in bocca per quel senso di incompiutezza che l'ha accompagnato”.

“Partire bene è fondamentale”

Infine, Ambrosini ha parlato della possibilità che il Milan possa iniziare il campionato a punteggio pieno.

“Siamo all'inizio. Il Milan avrà due trasferte insidiose dopo questa partita. Per un allenatore nuovo che deve portare nuove idee, deve ridare entusiasmo a questo ambiente, partire bene a maggior ragione in questo contesto è fondamentale”.

Il Milan cerca dunque contro il Venezia il secondo successo consecutivo, per dare continuità alla vittoria dell'esordio e rafforzare le prime sensazioni positive sul nuovo progetto di Amorim.