Milan, cambiano le valutazioni di mercato: chi sale e chi scende

Le valutazioni di mercato del Milan aggiornate: chi sale e chi scende secondo Transfermarkt. Big in calo e giovani in crescita.

Come accade ogni tot mesi, vengono aggiornate le valutazioni di mercato dei giocatori presenti nella nota piattaforma Transfermarkt. Si tratta di stime abbastanza accurate che a volte corrispondono e si riflettono anche nella realtà. I prezzi dei giocatori ovviamente li fanno le rispettive società, sia chiaro, però osservare come le valutazioni variano è interessante anche per capire, in base a queste, chi sta attraversando un bel periodo e chi no nell’arco della stagione attuale, proprio guardando la differenza tra il prezzo aggiornato di oggi e quello dell’ultimo update, che risale al 23/12/2025.

Vediamo ora come sono cambiate le valutazioni del Milan da dicembre ad oggi, con focus particolare su chi è cresciuto e chi è sceso. Non ci soffermeremo più di tanto su quelle rimaste invariate.

Chi scende: calano anche i big

Partiamo subito forte con chi è sceso e parliamo anche di nomi illustri. Visto anche il periodo di forma non al top, si è abbassata la valutazione sia di Rafael Leao che di Christian Pulisic. Il portoghese resta comunque quello con la valutazione più alta nel Milan, ma passa da 70 a 65 milioni. L’americano invece scende da 60 a 50: una bella discesa che riflette un po’ il loro momento attuale, con Pulisic ancora a secco nel 2026 e Leao alle prese con la pubalgia e con l’adattamento ad un ruolo non proprio suo.

Passiamo ora a Youssouf Fofana, sceso da 28 a 25 milioni, probabilmente penalizzato da qualche prestazione sbagliata e da alcune panchine ad inizio 2026, anche se nell’ultimo periodo è in crescita. Scende anche Ardon Jashari, uno degli acquisti più cari dell’estate rossonera, pagato 38,5 milioni: Transfermarkt lo valutava 32 e ora lo ha fatto scendere a 30. La sensazione è che l’anno di Jashari sarà il prossimo e che questo fosse più di adattamento, anche penalizzato da un grosso infortunio appena arrivato.

Altro che scende è Christopher Nkunku, altro acquisto costoso dell’estate del Milan, pagato 37 milioni più bonus. A dicembre Transfermarkt lo valutava 32, adesso è sceso a 28. Osservando lo storico delle sue valutazioni, di fatto sta scendendo ad ogni aggiornamento: dagli 80 milioni dei tempi del Lipsia nel 2023, a partire dal passaggio al Chelsea non ha fatto altro che calare. Vedremo se riuscirà a risalire, ma resta da capire se lo farà con la maglia del Milan, dato che il suo futuro appare incerto.

Conclude quelli che scendono Niclas Fullkrug, passato da 8 milioni di valutazione a 5.

Chi sale: giovani in crescita

Passiamo ora a chi sale e partiamo da Strahinja Pavlovic, che in effetti sta facendo una grande stagione. È passato dai 28 milioni di dicembre ai 35 attuali, ma la sensazione è che, per quello che sta facendo vedere, per età e margine di miglioramento, la sua valutazione reale possa essere anche più alta. La cura Allegri gli fa bene e si vede.

Stesso discorso per Davide Bartesaghi, valutato ora 23 milioni: è quello che da inizio stagione ha avuto la crescita più importante, passando dai 3 milioni di inizio ottobre ai 18 di fine dicembre, fino agli attuali 23. Essere titolare nel Milan a 20 anni porta anche questo tipo di conseguenze, e la sensazione è che possa crescere ancora parecchio.

Concludiamo con altri che sono saliti: Koni De Winter da 20 a 23 milioni e Zachary Athekame da 8 a 10 milioni.

Restano invece invariati rispetto a dicembre Mike Maignan (25 milioni), Matteo Gabbia (20), Alexis Saelemaekers (25) e Santi Gimenez (20), solo per citarne alcuni.