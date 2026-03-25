Milan, la top news di oggi: Castro è il profilo giusto per l’attacco?

Spunta Santiago Castro per l’attacco: numeri, costo e caratteristiche del talento del Bologna. È lui il nove che sta cercando il Milan?

La notizia che sta circolando maggiormente in questi giorni in chiave Milan riguarda il mercato: in particolare ci sarebbe un nuovo nome per l’attacco. Sappiamo infatti che il Milan a giugno andrà a mettere a segno un colpo lì davanti, serve fare ciò che la scorsa estate non si è riusciti a fare, prendere un numero 9 titolare.

In questo senso, già da mesi circolano dei nomi che sarebbero dei profili graditi dalla dirigenza rossonera: si è parlato di Kean, di Guirassy, di Vlahovic e a questi andrebbe aggiunto un nuovo nome. Stiamo parlando di Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna.

Giovane classe 2004, con già due anni di Serie A da titolare e una buona confidenza col gol: per ora in stagione Castro ha messo a segno 9 gol, 2 in Europa League e 7 in campionato. A livello di valutazione costa tanto: siamo sui 40 milioni, difficile che il Bologna lo possa lasciar partire per meno.

A questo punto, sulla base di queste premesse, Castro è il giocatore giusto per rinforzare l’attacco del Milan?

Milan, le caratteristiche del nove del futuro

Partiamo dal presupposto che nella prossima campagna acquisti il Milan non può più permettersi di sbagliare il centravanti. È da quando è partito Giroud che c’è difficoltà a trovare una punta titolare. Con Morata l’anno scorso non ha funzionato, poi è stato preso Gimenez, che per un motivo o per l’altro non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore. In questo gennaio, per correre ai ripari, si è preso Fullkrug per colmare una vera e propria lacuna dentro l’area, ma neanche lui sta convincendo più di tanto e nella testa dei dirigenti è probabilmente più una soluzione temporanea. Sta di fatto che quest’anno le punte del Milan più prolifiche sono state dei giocatori adattati, che in realtà sarebbero esterni o trequartisti: Leao 9 reti, Pulisic 8 e Nkunku 5.

Il Milan non può affrontare un’altra stagione nella stessa situazione, in più il prossimo anno ci sarà la Champions: davanti serve un profilo di un certo spessore. La sensazione è che Castro, pur molto bravo e con grande margine di crescita, sia un po’ l’ennesima scommessa costosa, non proprio ciò che serve al Milan in questo momento. Sarebbe sicuramente un bel colpo, ma a livello di caratteristiche non aggiungerebbe così tanto nell’immediato. Ricorda a tratti un altro Santiago che gioca nel Milan, ovvero Gimenez.

Il profilo ideale tracciato da Allegri e Tare lo scorso anno è più quello di una punta d’area, uno alla Giroud.

In questo senso è stato inseguito per tutta l’estate scorsa Vlahovic, a gennaio Furlani si era mosso su Mateta, poi saltato. Insomma, giocatori con caratteristiche diverse da Castro.

In questo momento vediamo Castro più come un’alternativa in caso dovesse partire Gimenez che come il numero nove che serve attualmente al Milan. Su chi deciderà di puntare veramente il club rossonero lo scopriremo solo più avanti.