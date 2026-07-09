Ruben Amorim ha ufficialmente avviato la sua avventura come nuovo allenatore del Milan. Dopo essere arrivato a Milano e aver effettuato le visite ufficiali a Casa Milan e allo stadio di San Siro, il tecnico portoghese ha avuto l'opportunità di esplorare anche il centro sportivo di Milanello, dove la preparazione della squadra comincerà ufficialmente da lunedì.

Questo è un passaggio essenziale per iniziare a immergersi nel progetto del club rossonero. Oggi si è svolta anche la conferenza stampa di presentazione, durante la quale Amorim ha risposto alle prime interrogazioni dei giornalisti. A dargli il benvenuto era presente Gerry Cardinale, proprietario del Milan, il quale ha deciso di partecipare di persona all'evento per salutare il nuovo allenatore.

La sua presenza è interpretata come un chiaro segnale dell'intenzione della proprietà di seguire con maggiore impegno e interesse il percorso della squadra. Nel frattempo, Gigi De Canio, ai microfoni di TMW Radio, ha commentato riguardo a Rafa Leao: "Se dopo diversi anni al Milan non ha ancora compreso cosa fare per dimostrare di meritare la maglia, ritengo che il suo tempo con i rossoneri sia giunto al termine. "

L'Udinese a Casa Milan: Zaniolo si avvicina?

Giornata ricca di attività per il Milan nella sede di via Aldo Rossi, nonostante il focus odierno fosse sulla conferenza stampa per l'introduzione del nuovo allenatore rossonero. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24 e dal giornalistapresente davanti a Casa Milan, oggi i dirigenti di mercato del Milan hanno avuto un incontro con un gruppo di dirigenti dell'Udinese, già in città per altri appuntamenti relativi al calciomercato, in particolare con la

Come indicato da Di Stefano, il direttore sportivo dell'Udinese Gianluca Nani e alcuni membri del suo staff sono giunti oggi pomeriggio a Casa Milan per un incontro con i dirigenti del Milan. Non si sa ancora se si sia discusso di un giocatore specifico o se si sia trattato solo di una riunione introduttiva. Una cosa è certa, i bianconeri hanno a disposizione diversi giocatori di interesse: Solet è tra i più discussi, Zaniolo è un vecchio obiettivo rossonero che non ha ancora rinnovato il suo contratto, oltre a nomi come Atta, Kristensen e Davis.