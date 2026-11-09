La vittoria contro il Genoa ha restituito fiducia al Milan, ma in casa rossonera resta aperto il problema degli infortuni. Ruben Amorim ha dovuto affrontare le ultime partite con una rosa condizionata da diverse assenze, soprattutto nel reparto difensivo. Adesso, però, il calendario offre un'opportunità importante: la sosta per le Nazionali potrebbe consentire allo staff tecnico di recuperare alcuni giocatori e presentarsi alla ripresa del campionato con maggiori alternative.

Pavlovic, Tomori e Loftus-Cheek: tre rientri nel mirino

La situazione da seguire con maggiore attenzione riguarda Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il Milan spera di recuperare i tre giocatori tra la partita contro il Frosinone del 22 novembre e gli impegni successivi.

Per Pavlovic sarà importante soprattutto capire come evolverà la situazione fisica durante la pausa. Il difensore serbo ha saltato la trasferta di Genova dopo aver accusato problemi fisici negli ultimi giorni, tra cui forti coliche e un fastidio alla spalla. La sua assenza ha costretto Amorim a rivedere le soluzioni in difesa, con Diawara impiegato al centro del reparto.

Anche Tomori rappresenta un recupero importante per il tecnico portoghese. Il Milan ha bisogno di ritrovare alternative in un reparto che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con numerose indisponibilità.