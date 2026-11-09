Con la vittoria di ieri per 2-1 contro il Genoa, il Milan ha sorpassato il Como, conquistando il quarto posto in classifica. Il commento del giornalista Paolo Condò

Paolo Condò, sul portale del Corriere della Sera, ha espresso la sua opinione sul quarto posto del Milan in Serie A dicendo: "La sconfitta ha escluso il Como dal gruppo delle squadre che possono accedere alla Champions, dando il via libera al Milan, che lo ha superato con una vittoria di grande rilevanza a Genova. Le due squadre milanesi hanno quasi replicato lo stesso copione: entrambe in vantaggio 2-0 al 19’ del primo tempo, segno di un avvio energico - hanno mantenuto a lungo il controllo della partita. Infatti, l’Inter ha dominato fino alla fine senza difficoltà, mentre il Milan ha concesso una rete nel finale, rendendo nervosi i suoi ultimi minuti di gioco. Tuttavia, in questa stagione caratterizzata da risultati altalenanti e incoerenti, si è notato un recupero, sia mentale che fisico, dopo la brutta prestazione contro il Ferencvaros, in particolare da parte di Rabiot e Cisse, che sono stati i più deludenti in Europa. Il Como ha trascorso una serata poco brillante in una stagione che, al contempo, sta toccando punte di alta qualità; dopo la pausa, lo rivedremo competitivo: nel frattempo, il Milan li ha superati in classifica, e si può affermare che contribuisce alla lotta. "