Gonçalo Ramos non ha inciso ieri nella gara contro il Genoa, tuttavia ha fornito un assist determinante a Christian Pulisic. Questo è quanto affermato da Luca Marchegiani durante Sky Calcio Club riguardo alla prestazione dell’attaccante portoghese. Ecco un estratto delle sue osservazioni:

“Ci sono occasioni in cui è necessario che il centravanti realizzi dei gol. È lodevole tutto il lavoro che svolge, ma se Ramos avesse segnato le reti che gli competevano, i rossoneri avrebbero potuto avere una situazione migliore, probabilmente avrebbero accumulato più punti. . . ”.

MILAN, AMORIM MIGLIORE DI ALLEGRI

Il Milan si presenta alla pausa con una vittoria molto significativa. Considerando l'andamento dell'incontro e la difficoltà della trasferta a Genova contro un Genoa così in forma, questi tre punti potrebbero avere un valore aggiuntorispetto ai "soli" tre punti ottenuti dal Diavolo. Grazie a questo successo, il Milan arriva a 24 punti in classifica, due in più rispetto a quelli raccolti dalla squadra di Max Allegri nello stesso periodo della scorsa stagione. Risulta anche migliore rispetto all'ultima annata di Pioli, sempre per due punti di vantaggio.

PUNTI MILAN DOPO 11 GIORNATE DI SERIE A

2026/2027: 24 (Amorim)

2025/2026: 22 (Allegri)

2024/2025: 17 (Fonseca)

2023/2024: 22 (Pioli)

2022/2023: 26 (Pioli)

2021/2022: 31 (Pioli)

2020/2021: 27 (Pioli)

2019/2020: 13 (Giampaolo-Pioli)