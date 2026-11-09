Si riporta il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Genoa-Milan (1-2), valido per la 11esima giornata di Serie A.

"Il Milan era atteso da una risposta, e ciò è avvenuto. Dopo la pausa in Europa, a Genova i rossoneri si sono riscattatinel migliore dei modi, continuando l'onda positiva del Derby e battendo il Genoa con un punteggio di 2-1 nell'11ª giornata di Serie A, prima dell'ultima pausa per le nazionali del 2026. A segnare nel pomeriggio ligure sono stati due gol nei primi venti minuti di Alphadjo Cisse - che si afferma come il principale marcatore di questa stagione milanista - e di Christian Pulisic, reti che hanno creato un vantaggio poi mantenuto con autorità e lucidità in una ripresa intensa contro la tenace formazione di De Rossi, che ha accorciato le distanze nel finale grazie a Ellertsson, rendendo la partita appassionante”.

“Una vittoria fondamentale, che ci porta a 24 punti in classifica (a -5 dalla Lazio leader) e conferma in generale un rendimento positivo in campionato. Sono emerse molte conferme, al di là dei due autori dei gol del giorno e in generale oltre i singoli: oggi, come in altre occasione di questi primi mesi della stagione 2026/27, i ragazzi di Amorim hanno reagito sul campo, trionfando e convincendo dopo una battuta d'arresto. Questo dimostra che la direzione è quella corretta, in un percorso che riprenderà a Milanello dopo alcuni giorni di pausa. Torneremo in campo domenica 22 contro il sorprendente Frosinone a San Siro, primo impegno di un'intensa volata che concluderà l'anno solare. "