Dopo il successo contro il Genoa e in attesa della conclusione della seconda pausa della stagione, il Milan scenderà nuovamente in campo domenica 22 novembre 2026 alle 18:00 a San Siro, affrontando il Frosinone nell’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A.

Di seguito, alcuni estratti dell'intervista a Diego Moreira rilasciata a DAZN al termine del match che il Milan ha vinto in trasferta contro il Genoa con il punteggio di 1-2. Le sue parole

“Ci alleniamo per migliorare sotto questo aspetto. Non possiamo permetterci di giocare bene, poi male e poi di nuovo bene. È necessario trovare una continuità. Ci vorrà tempo, ma riusciremo a ottenerlo. Oggi il Milan ha mostrato grinta e abbiamo dimostrato di saper giocare come Milan”.

Quali sono le richieste del mister?

“Mi chiede di difendere molto perché è consapevole delle mie capacità e del mio potenziale di miglioramento. Sono consapevole che devo progredire, ma questo fa parte della mia crescita”.