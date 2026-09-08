Due gol nelle prime tre giornate e una candidatura sempre più forte nel nuovo Milan di Ruben Amorim. Alphadjo Cissé è una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione e chi lo ha conosciuto da vicino non sembra affatto stupito. Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha parlato a Tuttosport del giovane attaccante, raccontando anche alcuni retroscena legati al suo arrivo in rossonero.

Polito esalta Cissé

Il dirigente calabrese conosce bene le qualità del classe 2006, avendolo portato a Catanzaro in prestito. Per Polito, quanto sta facendo Cissé con il Milan è semplicemente la conferma di ciò che aveva già mostrato durante la sua esperienza in Serie B.

“Alphadjo è un giocatore straordinario: gli ho visto fare cose incredibili a Catanzaro sia in partita sia negli allenamenti, pertanto non sono sorpreso del rendimento da top player che sta avendo col Milan”.

Polito ha poi sottolineato come l'unica incognita fosse legata al recupero dopo il grave infortunio subito nella passata stagione.

“L'unico dubbio poteva essere il recupero post infortunio, ma adesso Cissé sta alla grande e può diventare il trascinatore dei rossoneri”.

Il retroscena sull'arrivo al Milan

Polito ha poi raccontato come si è sviluppata la trattativa che ha portato Cissé al Milan nello scorso gennaio. L'operazione con il PSV sembrava ormai definita, ma l'inserimento del club rossonero ha cambiato completamente lo scenario.

“Era fatta col Psv, quando i rossoneri si sono inseriti. A quel punto il ragazzo ha preferito andare al Milan e pure noi, visto che così sarebbe rimasto a Catanzaro fino al termine della stagione”.

Una soluzione che aveva soddisfatto tutte le parti: il Milan si era assicurato il talento, mentre il Catanzaro aveva avuto la possibilità di continuare a contare su di lui fino alla fine della stagione.

Il rimpianto per l'infortunio

Il percorso di Cissé in Calabria, però, si è interrotto bruscamente a causa dell'infortunio arrivato poco dopo la firma con il Milan. Un'assenza pesante per il Catanzaro, soprattutto nella fase decisiva della stagione.

“Peccato che poi poco dopo si sia fatto male. Altrimenti con lui in squadra saremmo potuti arrivare ancora più in alto”.

Adesso quel periodo difficile sembra definitivamente alle spalle. Cissé ha ritrovato il campo, ha già segnato due gol in Serie A e si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel Milan. E le parole di Polito confermano una sensazione: il talento rossonero potrebbe essere soltanto all'inizio della propria ascesa.