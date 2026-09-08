Il Milan si prepara a vivere un appuntamento speciale con uno dei nuovi volti della stagione. Domani, mercoledì 9 settembre, Omari Hutchinson incontrerà per la prima volta i tifosi rossoneri in un evento organizzato nel cuore di Milano. Un'occasione per conoscere più da vicino l'esterno arrivato in estate e presentato come uno degli investimenti più importanti della nuova gestione.

Hutchinson incontra i tifosi

L'appuntamento è fissato alle 17:30 al Flagship Store del Milan in via Dante. Sarà il primo vero bagno di folla per Hutchinson, che potrà così entrare in contatto diretto con il popolo rossonero dopo il suo arrivo in squadra.

L'inglese rappresenta uno dei volti nuovi del Milan costruito per Ruben Amorim e il suo arrivo ha alimentato grande curiosità nell'ambiente. Il club ha investito una cifra importante per portarlo a Milano e ora i tifosi attendono di vederlo protagonista anche sul terreno di gioco.

Un nuovo volto del progetto Amorim

Hutchinson è arrivato all'interno di un mercato che ha portato diversi cambiamenti nella rosa rossonera. Il progetto tecnico affidato ad Amorim punta infatti anche su giocatori giovani e con caratteristiche funzionali all'idea di calcio del portoghese.

L'esterno dovrà conquistarsi spazio e gerarchie, ma il suo profilo è particolarmente interessante per la capacità di giocare largo e creare superiorità nell'uno contro uno. Il percorso, naturalmente, sarà graduale.

Il Milan aspetta la sua occasione

La prossima partita contro la Lazio arriva troppo presto per trasformare l'evento di domani in un'anticipazione delle scelte di Amorim, ma la sfida dell'Olimpico aprirà comunque una settimana importante per tutti i nuovi acquisti.

Dopo la trasferta contro i biancocelesti, il Milan debutterà infatti in Europa League contro il Benfica a San Siro il 16 settembre.

Per Hutchinson ci sarà dunque tempo per inserirsi, conoscere meglio i compagni e comprendere fino in fondo le richieste del nuovo allenatore. Intanto, però, arriva il primo appuntamento con chi ha già iniziato ad aspettarlo: i tifosi del Milan.