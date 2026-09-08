Il prossimo ostacolo sul cammino del Milan sarà la Lazio di Gennaro Gattuso. I biancocelesti hanno iniziato il campionato con tre vittorie e arriveranno alla sfida dell'Olimpico con grande entusiasmo. Per il tecnico laziale, però, l'appuntamento avrà inevitabilmente un sapore speciale: dall'altra parte ci sarà infatti il club che ha rappresentato una parte fondamentale della sua carriera.

Gattuso ritrova il Milan

Dopo la vittoria in rimonta ottenuta a Udine, Gattuso ha parlato del suo rapporto con il mondo rossonero, ricordando alcuni dei momenti più importanti vissuti durante i suoi anni al Milan.

“Da bambino ricordo la sfilata dopo la Steaua con mio padre, per me è sempre stato un orgoglio e un sogno durato 12 anni”.

Un legame che, nonostante il passare del tempo e il nuovo ruolo da allenatore, resta particolarmente forte. Gattuso non ha infatti nascosto l'emozione nel prepararsi ad affrontare quella che considera ancora una squadra speciale.

“Spero di fare punti”

Sabato, però, i sentimenti dovranno lasciare spazio alla competizione. Gattuso sarà chiamato a guidare la Lazio contro il Milan con l'obiettivo di mantenere il percorso netto delle prime giornate.

“In questo momento tutto l'affetto e le gioie non si possono dimenticare ma oggi faccio un altro mestiere e sabato spero di fare punti contro la squadra del mio cuore”.

Una dichiarazione che riassume perfettamente il momento particolare dell'allenatore: da una parte il ricordo degli anni trascorsi in rossonero, dall'altra la necessità di difendere i colori della Lazio.

Lazio-Milan, sfida dal sapore speciale

La formazione biancoceleste arriverà all'appuntamento con nove punti in classifica, mentre il Milan ha raccolto sette punti nelle prime tre giornate dopo il pareggio contro la Juventus.

All'Olimpico sarà quindi una sfida importante per entrambe le squadre. Per Gattuso, inoltre, sarà l'occasione di affrontare per la prima volta il Milan da avversario in una gara che inevitabilmente riporterà alla mente una lunga storia di successi e ricordi.

Questa volta, però, non ci sarà spazio per la nostalgia: Gattuso vuole fermare il suo passato e regalare alla Lazio altri tre punti.