Milan, le top news di oggi: ripresa a Milanello e rientro di Gabbia

Milan, le ultime da Milanello: ripresa degli allenamenti, rientro di Gabbia e possibili scelte di Allegri per la sfida contro l’Udinese.

La sconfitta contro il Napoli è ormai archiviata e per il Milan è il momento di pensare alla prossima sfida, quella contro l’Udinese in programma sabato alle 18 a San Siro. I rossoneri si sono già presentati a Milanello ieri pomeriggio: chi ha giocato a Napoli ha effettuato una seduta di scarico, mentre gli altri si sono allenati normalmente. Gli allenamenti veri e propri riprenderanno invece oggi, quando Max Allegri inizierà davvero a preparare la prossima gara.

Da segnalare l’importante rientro di Matteo Gabbia che già da ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo: dopo l’operazione all’ernia inguinale, è ora pronto per ripartire e potrà essere una risorsa preziosa in vista del finale di stagione.

Verso Milan-Udinese: scelte e possibili novità

Per il Milan ora l’obiettivo è blindare il posto in Champions League. Una rimonta sull’Inter non è più realistica, visti i 9 punti di distanza, quindi l’attenzione è tutta sul mantenere una posizione tra le prime quattro. I 6 punti di vantaggio sulla quinta sono rassicuranti, ma servirà ancora qualche vittoria per mettere al sicuro il traguardo.

In vista della prossima gara ci si aspetta qualche cambio da parte di Allegri. Il reparto più soggetto a rotazioni potrebbe essere quello offensivo, al momento un po’ in difficoltà. L’allenatore potrebbe mescolare le carte, magari dando una chance a Santiago Gimenez dal primo minuto: dopo essere rientrato dall’infortunio da circa un mese, aspetta ancora la sua grande occasione.

In più, è probabile vedere in campo sia Rafael Leao che Christian Pulisic, inizialmente esclusi nell’ultima gara. Una loro doppia esclusione consecutiva pare piuttosto difficile.

Leao arrivava da un paio di settimane di stop per la pubalgia e prima di Napoli aveva svolto solo due allenamenti con la squadra, mentre Pulisic è rientrato tardi dalla nazionale, anche lui con poche sedute nelle gambe. Per la prossima partita dovrebbero essere entrambi al meglio.

Per questo motivo non è da escludere un possibile 4-3-3 iniziale, con Leao, Gimenez e Pulisic davanti. In questo scenario potrebbe partire dalla panchina Saelemaekers, non al top della forma ultimamente, mentre potrebbe esserci spazio per qualche novità anche in difesa, con l’ipotesi Athekame dal 1′. Difficile invece vedere Gabbia titolare dopo un mese e mezzo di stop.

Vedremo se queste prime indicazioni saranno confermate nel corso della settimana.