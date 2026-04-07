Milan, i Top e Flop rossoneri del match di Napoli

Top e flop del Milan nella sconfitta contro il Napoli: analisi della partita, prestazioni individuali e limiti offensivi dei rossoneri.

La gara di ieri sera tra Napoli e Milan lascia un bel po’ d’amaro in bocca ai rossoneri per una serie di motivi. Il Milan è stato battuto in una gara molto equilibrata, decisa semplicemente da un episodio: come detto anche da Allegri, chi avesse sfruttato per primo l’episodio favorevole l’avrebbe vinta. In più, i rossoneri sono stati superati in classifica dopo essere stati per mesi al secondo posto come anti-Inter: svaniscono di fatto le speranze scudetto, con quello che è diventato un meno nove dai nerazzurri. Il compito di tenere aperto il campionato è ora affidato ai partenopei, che sono secondi a +2 dal Milan e a -7 dall’Inter. Ma vediamo ora ciò che non ha funzionato ieri sera con la nostra consueta analisi dei top e flop di giornata.

I Top

La gara del Milan, tutto sommato, non è stata negativa se non a livello offensivo: pochissime le occasioni create e un ritmo abbastanza lento in fase di possesso palla. Tuttavia c’è qualche giocatore che si è salvato, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.

Anche se, vista la sconfitta, è forse eccessivo parlare di veri e propri top, citiamo un giocatore che anche nel risultato negativo si è distinto come migliore del Milan: Strahinja Pavlovic. Ottimo a livello difensivo, con anche qualche chiusura degna di nota nell’uno contro uno, ma positivo anche per la spinta in fase offensiva.

Dentro l’area è stato pericoloso un paio di volte: una di testa, in cui ha anticipato il portiere del Napoli Milinkovic-Savic senza trovare per poco la porta, e in un’altra situazione si era inserito perfettamente accompagnando l’azione, ma una volta ritrovatosi il pallone tra i piedi non è riuscito a calciare verso la porta. Si merita comunque un posto tra i top di giornata.

Per quanto riguarda gli altri, ce ne sono diversi che hanno messo a referto prove sufficienti come Rabiot, Tomori e Modric, ma in questo caso nessuno si merita davvero il posto tra i top.

I Flop

Passando invece ai flop ne prendiamo principalmente in esame due. Tornando al discorso di prima sulla fase offensiva che non ha funzionato, mettiamo tra i flop Niclas Fullkrug: qualche fallo l’ha conquistato, ma troppo poco il suo contributo, mai pericoloso, zero tiri in porta. Probabilmente anche non solo per colpa sua, perché poco rifornito con cross o palloni giocabili, ma di fatto la sua prova resta insufficiente.

Salviamo invece quello che era il suo compagno di reparto, Christopher Nkunku. Nonostante in molti abbiano giudicato la sua prova insufficiente, e lo è stata, secondo noi non merita il posto tra i flop di giornata. Qualche iniziativa l’ha presa: in più di un’occasione si è ritagliato spazio partendo da sinistra e mettendo in difficoltà la retroguardia del Napoli. Ha avuto un paio di occasioni in cui avrebbe potuto fare meglio trovando magari la porta, ma almeno queste occasioni le ha avute, costruendosele o facendosi trovare al posto giusto. Secondo noi la sua prova non è totalmente negativa.

Come altro flop di giornata abbiamo scelto invece Davide Bartesaghi: timido in fase offensiva, scende poco sulla fascia e tocca meno palloni rispetto al solito. In fase difensiva fa il suo fino al momento del gol del Napoli, quando Politano gli sbuca alle spalle e conclude a rete.

Non è ovviamente tutta sua la responsabilità del gol, ci sono almeno altri 3 o 4 errori nella stessa azione, ma la fetta più grande di colpa è la sua. Serata no per il giovane terzino italiano.