L’infortunio di Matteo Gabbia obbliga il Milan a rivedere le proprie soluzioni in difesa. Gli esami hanno evidenziato una lesione del flessore della coscia sinistra con un parziale interessamento tendineo e il centrale dovrà sottoporsi a ulteriori valutazioni per stabilire il percorso di recupero. Lo stop si preannuncia lungo e Ruben Amorim è chiamato a individuare rapidamente nuove alternative. Tra i giocatori che potrebbero beneficiare della situazione c’è Fikayo Tomori, pronto a giocarsi le proprie possibilità.

Tomori, occasione importante per riconquistare spazio

La situazione di Gabbia riduce le alternative a disposizione di Amorim nel reparto arretrato. In questo scenario, Tomori può diventare una risorsa ancora più importante, mettendo a disposizione esperienza internazionale, velocità e capacità di difendere in campo aperto.

Il centrale inglese potrebbe così ritrovare maggiore continuità dopo una fase nella quale il suo impiego non è stato sempre centrale. Le prossime partite saranno un banco di prova significativo per dimostrare di poter garantire affidabilità e solidità alla retroguardia rossonera.

Difesa in emergenza, il Milan valuta le alternative

L’assenza di Gabbia rappresenta una perdita pesante per il gruppo, soprattutto considerando la necessità di affrontare un calendario ricco di impegni. Il Milan dovrà gestire con attenzione le rotazioni, evitando di sovraccaricare i difensori rimasti a disposizione.

La dirigenza, intanto, continua a valutare possibili interventi sul mercato. Tra i nomi accostati ai rossoneri figura quello di Gonçalo Inácio, difensore dello Sporting, ma al momento non si può parlare di un’operazione conclusa.

Salisburgo-Milan, Amorim cerca risposte

Il primo appuntamento utile per valutare le nuove gerarchie sarà la trasferta contro il Salisburgo, in programma giovedì 15 ottobre alle 18:45. Per i rossoneri sarà importante trovare equilibrio anche in una fase complicata sul piano degli infortuni.

Amorim dovrà scegliere la formazione tenendo conto delle condizioni fisiche dei giocatori e della necessità di conquistare punti in Europa League. Tomori potrebbe avere una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore e aiutare il Milan a superare un momento delicato della stagione.