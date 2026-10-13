Il futuro di Strahinja Pavlovic sarà ancora a tinte rossonere. Il difensore serbo è arrivato pochi minuti fa a Casa Milan, nella sede di via Aldo Rossi, per completare l’iter relativo al prolungamento del proprio contratto fino al 30 giugno 2031. La notizia è stata riferita da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24 e conferma la volontà del club di puntare sul centrale anche per le prossime stagioni.

Pavlovic-Milan, rinnovo fino al 2031

Il prolungamento rappresenta un segnale di fiducia nei confronti del difensore, arrivato in rossonero per rafforzare il reparto arretrato. Con il nuovo accordo, Pavlovic si lega al club per un periodo più lungo, diventando una delle pedine su cui costruire il futuro della difesa.

La presenza del giocatore nella sede di via Aldo Rossi è legata proprio al completamento delle formalità contrattuali. Un passaggio importante per definire il nuovo accordo e mettere nero su bianco la prosecuzione del rapporto.

La fiducia del club nel difensore serbo

Pavlovic ha caratteristiche fisiche e tecniche che gli consentono di affrontare duelli individuali e situazioni difensive impegnative. Il rinnovo fino al 2031 testimonia la volontà del Milan di dare continuità al progetto e mantenere in rosa un giocatore sul quale investire anche in prospettiva.

Per il difensore serbo si apre così un nuovo capitolo della sua esperienza rossonera, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo e contribuire ai traguardi della squadra.

Contratto fino al 2031: una scelta per il futuro

La decisione di prolungare l’intesa conferma l’attenzione della società alla costruzione della rosa nel medio-lungo periodo. Assicurarsi la permanenza di Pavlovic permette al Milan di dare stabilità al reparto arretrato e di proseguire il lavoro sulle proprie certezze difensive.

Ora l’attenzione si sposta sugli ultimi passaggi formali e sull’eventuale comunicazione ufficiale del club, che potrà fornire ulteriori dettagli sul nuovo accordo.