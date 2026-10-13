Matteo Gabbia rompe il silenzio dopo l’infortunio che lo costringerà a fermarsi in un momento importante della stagione. Il difensore rossonero ha voluto condividere sui social le proprie sensazioni, manifestando tutta la delusione per non poter aiutare i compagni sul campo e ringraziando le persone che gli stanno dimostrando vicinanza in queste ore. Un messaggio carico di attaccamento alla maglia e di voglia di tornare il prima possibile a disposizione del Milan.

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Il messaggio di Gabbia

“Oggi è davvero difficile. Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia RossoNera addosso. Un GRAZIE alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro !!! Forza Milan SEMPRE”.