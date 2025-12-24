Milan, ecco chi sarà il sostituto in caso di addio di Maignan

Tiene banco il futuro di Maignan, tra rinnovo e possibili scenari d’addio: ecco il nome scelto dal Milan per non farsi trovare impreparato.

In queste settimane si è parlato molto della situazione legata al rinnovo di Mike Maignan. Una situazione che abbiamo descritto come leggermente più distesa rispetto al gelo di quest’estate, con un’apertura da parte di Maignan a provare a negoziare nuovamente con il Milan per una permanenza.

Sicuramente le ottime prestazioni del portiere hanno aiutato a far capire quanto sia importante per questa squadra. La sensazione è quindi che ci sarà un tentativo per proseguire insieme, ma anche che le ‘scale siano di vetro’. Ci si proverà, ma l’equilibrio e la serenità da poco ritrovate restano molto fragili. Il rinnovo resta la prima opzione per il Milan, che vede ancora in Maignan il proprio portiere del presente e del futuro. Dall’altra parte, però, anche se Maignan sta bene al Milan, i suoi agenti spingerebbero per cambiare aria, con la Premier League come destinazione preferita. Staremo a vedere, dunque. Il Milan, in ogni caso, avrebbe già pronto un nome per sostituirlo.

Il possibile erede tra i pali

Si tratta di un profilo piuttosto giovane ed emergente, con un costo ancora contenuto ma con tanto potenziale. I profili che il Milan predilige. Il nome è quello di Hugo Souza, portiere del Corinthians, classe ’99, valutazione intorno ai 15 milioni. Ha già fatto vedere ottime cose in Brasile, anche se andrebbe ovviamente testato in una nuova realtà completamente diversa da quella in cui è abituato. Inoltre, l’esperienza e la leadership di Maignan sarebbero una perdita pesante.

In ogni caso, con Souza il Milan non si farebbe trovare impreparato, come dimostrato anche ai tempi dell’addio di Donnarumma, quando il club riuscì a sostituirlo puntando proprio su Maignan.