Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan tornerà in campo sabato 12 settembre alle 18:00 per affrontare la Lazio allo stadio Olimpico di Roma, in un match valido per la quarta giornata di Serie A.

Il parere di Koni De Winter, difensore del Milan, nella zona mista al termine di Juventus-Milan 1-1

Dopo la partita tra Juventus e Milan, conclusa con un risultato di 1-1 all'Allianz Stadium di Torino, ha parlato in zona mista anche il difensore rossonero, intervenuto ai microfoni di TeleLombardia.

Partita un po' allegriana?

"Credo che alla fine ci siamo un po' ritirati, ma anche perché loro avevano molti giocatori in attacco e attaccavano in massa. Questo è il motivo per cui abbiamo giocato un po' più in basso. "

Punto perso o guadagnato?

"Nessuna delle due squadre ha espresso al meglio il proprio gioco, ma eravamo in una buona posizione per ottenere i tre punti. È un peccato, poiché c'è un po' di delusione per non essere riusciti a portare a casa la vittoria. "

Come uscite dal primo grande incontro contro un avversario diretto?

"Ogni partita rappresenta un test. Siamo ancora all'inizio e penso che la squadra, con questo allenatore, possa migliorare notevolmente. Quindi, procediamo un passo alla volta, ma sono fiducioso che stiamo costruendo qualcosa di positivo. "

E nella prossima sfida ci sarà la Lazio, di nuovo in trasferta. . .

"Come in ogni gara di Serie A, sarà complicato, ma ci alleniamo per vincere e combatteremo per ottenere un risultato positivo anche contro di loro. Puntiamo a farlo. "

C'era un fallo su Kolo Muani all'inizio dell'azione del gol di Cisse?

"Se l'arbitro non fischia, vuol dire che non c'è fallo, quindi non ho notato nulla di irregolare. "