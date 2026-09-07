Carlo Pellegatti, giornalista, ha affermato sul suo canale Youtube riguardo al pareggio tra Juventus e Milan

"Che frustrazione, che frustrazione, che frustrazione! Sì, cari amici, ci saranno coloro che diranno: 'Ma la Juventus ha avuto più occasioni, il Milan ha fatto solo un tiro in porta, la Juventus ha colpito il palo'. Potete dire ciò che volete, ciò che volete! Ma al 91° minuto e 30, il Milan era in vantaggio. Quando Gatti è entrato in campo, ho subito temuto per il peggio, perché Gatti è un buon calciatore e ha un ottimo tempismo nei colpi di testa: ci ha già fatto male in passato, ha già segnato contro tanti portieri. Temevo proprio questo. Tuttavia, il Milan non aveva subito colpi di testa decisivi, ha avuto solo qualche mischia ma ha tenuto; e quei tre punti erano fondamentali. Ricordate i gol al 93° di Lautaro, al 94° di Soule, al 92° di Gatti: le reti negli ultimi minuti hanno cambiato la classifica. Che frustrazione!"

"La realtà è che credevo che il Milan potesse mantenere il vantaggio, e invece in quell'ultima mischia è arrivato il gol. Cosa significa questa partita? Ho sentito e continuo a sentire: 'Sì, sembra il Milan dell'anno scorso'. Signori, Amorim sta portando avanti un progetto. È evidente che ci sono anche i rivali. La Juventus, dal punto di vista tecnico, mi ha convinto poco. Il Milan non ha disputato una partita eccezionale dal punto di vista tecnico, ma nemmeno la Juventus. Proprio per questo una grande squadra doveva mantenere l'1-0 in ogni circostanza e a tutti i costi. Tuttavia, sta costruendo la squadra: non si può pretendere che il Milan giochi d'attacco dalla prima all'ultima minute. "