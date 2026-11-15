Lunedì il gruppo si ritrova a Milanello per preparare la sfida al Frosinone. Secondo la Gazzetta dello Sport il difensore serbo ha superato il problema fisico che lo aveva fermato dopo il derby, mentre Loftus-Cheek avrà bisogno di qualche giorno in più.
Leao-Milan, addio in estate?
La sosta sta per terminare e, per Ruben Amorim, le notizie che arrivano dall’infermeria sono in buona parte positive. Domani, lunedì 16 novembre, il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello con i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali. Sarà la prima seduta in vista della sfida contro il Frosinone, in programma domenica 22 a San Siro. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlovic sta bene e punta a tornare a disposizione già per la prossima partita.
Il serbo non scende in campo dal derby con l’Inter. Dopo quella gara si è fermato per un problema fisico che gli ha fatto saltare l’impegno di Europa League contro il Ferencvaros e la trasferta di Genova. Ha dovuto rinunciare anche alla convocazione della Serbia. A spiegare la natura dello stop era stato il commissario tecnico serbo Veljko Paunovic, che aveva parlato di un problema al rene tenuto sotto osservazione. Ora il quadro sembra più chiaro e il difensore si prepara a rientrare in gruppo.
Tomori ci prova, Loftus-Cheek deve aspettareIndicazioni incoraggianti anche per Fikayo Tomori. L’inglese era uscito all’intervallo contro il Bologna per un problema muscolare e da allora ha saltato tre partite ufficiali. Adesso è tornato a correre e, secondo la Gazzetta, potrebbe essere disponibile già alla ripresa. La sua situazione recente è particolare: rimasto ai margini per tutta l’estate, fino all’ultimo giorno di mercato, era stato reintegrato e aveva poi riconquistato spazio. Il suo ritorno consentirebbe ad Amorim di alternarlo con De Winter sul centrodestra della difesa.
Più lunga l’attesa per Ruben Loftus-Cheek, che secondo la Gazzetta avrà bisogno di almeno un’altra settimana. Il centrocampista si era fermato per un problema muscolare durante Udinese-Milan del 25 ottobre e da allora ha saltato quattro gare ufficiali.
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