La sosta sta per terminare e, per Ruben Amorim, le notizie che arrivano dall’infermeria sono in buona parte positive. Domani, lunedì 16 novembre, il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello con i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali. Sarà la prima seduta in vista della sfida contro il Frosinone, in programma domenica 22 a San Siro. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlovic sta bene e punta a tornare a disposizione già per la prossima partita.

Il serbo non scende in campo dal derby con l’Inter. Dopo quella gara si è fermato per un problema fisico che gli ha fatto saltare l’impegno di Europa League contro il Ferencvaros e la trasferta di Genova. Ha dovuto rinunciare anche alla convocazione della Serbia. A spiegare la natura dello stop era stato il commissario tecnico serbo Veljko Paunovic, che aveva parlato di un problema al rene tenuto sotto osservazione. Ora il quadro sembra più chiaro e il difensore si prepara a rientrare in gruppo.

Tomori ci prova, Loftus-Cheek deve aspettare

Indicazioni incoraggianti anche per. L’inglese era uscito all’intervallo contro il Bologna per un problema muscolare e da allora ha saltato tre partite ufficiali. Adesso è tornato a correre e, secondo la Gazzetta, potrebbe essere disponibile già alla ripresa. La sua situazione recente è particolare: rimasto ai margini per tutta l’estate, fino all’ultimo giorno di mercato, era stato reintegrato e aveva poi riconquistato spazio. Il suo ritorno consentirebbe ad Amorim di alternarlo consul centrodestra della difesa.

Più lunga l’attesa per Ruben Loftus-Cheek, che secondo la Gazzetta avrà bisogno di almeno un’altra settimana. Il centrocampista si era fermato per un problema muscolare durante Udinese-Milan del 25 ottobre e da allora ha saltato quattro gare ufficiali.