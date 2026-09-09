Il pareggio contro la Juventus è ormai alle spalle e per il Milan è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. I rossoneri hanno ripreso gli allenamenti a Milanello e hanno iniziato la preparazione della trasferta contro la Lazio, in programma sabato 12 settembre alle 18. Ruben Amorim avrà pochi giorni a disposizione per mettere a punto la squadra e preparare una partita particolarmente importante.

Il lavoro riparte a Milanello

Dopo la giornata di riposo concessa alla squadra, il Milan è tornato al lavoro per iniziare concretamente la marcia di avvicinamento alla sfida dell’Olimpico. La seduta rappresenta il primo passo verso una partita che metterà nuovamente alla prova il gruppo di Amorim.

I rossoneri arrivano all'appuntamento con sette punti conquistati nelle prime tre giornate e vogliono dare continuità al risultato ottenuto contro la Juventus. La Lazio, però, rappresenta un ostacolo importante, considerando il suo avvio di campionato a punteggio pieno.

Amorim deve alzare il livello

Il tecnico portoghese avrà soprattutto il compito di lavorare sugli aspetti emersi nell'ultima partita. Contro la Juventus il Milan ha mostrato solidità e attenzione per gran parte dell'incontro, ma nel finale ha subito il gol del pareggio.

La trasferta romana offrirà quindi ad Amorim l'occasione per verificare la crescita della squadra anche dal punto di vista della personalità. Contro una Lazio ancora imbattuta servirà infatti maggiore continuità per tutti i novanta minuti.

Verso una settimana decisiva

La gara dell'Olimpico sarà soltanto il primo appuntamento di un periodo particolarmente intenso. Dopo la Lazio, il Milan affronterà il Benfica a San Siro il 16 settembre nel debutto stagionale in Europa League, prima di tornare in campionato contro il Lecce il 20 settembre.

Per questo i prossimi allenamenti saranno importanti anche per capire le gerarchie di Amorim e la condizione dei singoli. Il calendario non concede pause e il tecnico dovrà iniziare a gestire la rosa in vista dei tre impegni ravvicinati.

Il Milan, intanto, è tornato a lavorare. La Lazio è già nel mirino e Amorim ha davanti pochi giorni per preparare la prossima risposta del suo gruppo.