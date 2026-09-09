Il Milan guarda con attenzione alle notizie provenienti da Formello in vista della trasferta di sabato contro la Lazio. La squadra di Ruben Amorim sarà attesa da un impegno complicato all’Olimpico, ma Gennaro Gattuso rischia di dover rinunciare a uno dei suoi attaccanti. Andrea Pinamonti, infatti, è alle prese con un problema alla caviglia rimediato nell’ultima giornata di campionato.

Pinamonti ko contro l’Udinese

L’attaccante, arrivato alla Lazio nelle ultime ore della sessione estiva di mercato, aveva iniziato la sua esperienza in biancoceleste entrando nel finale della gara contro il Genoa. Contro l’Udinese, invece, Gattuso aveva deciso di schierarlo per la prima volta dal primo minuto.

La partita, però, si è conclusa anzitempo per il centravanti. Dopo un intervento di Kabasele, Pinamonti ha accusato un problema alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco zoppicando.

Gli esami diranno se ci sarà contro il Milan

La sua presenza contro i rossoneri è quindi in dubbio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nella giornata di oggi sono previsti gli esami strumentali che serviranno a stabilire l’entità dell’infortunio.

Soltanto dopo gli accertamenti sarà possibile avere un quadro più preciso della situazione e capire se Pinamonti potrà recuperare in tempo per la sfida dell’Olimpico oppure dovrà fermarsi.

Un’assenza importante per Gattuso

La possibile indisponibilità del centravanti rappresenterebbe un problema per Gattuso, soprattutto considerando l’ottimo avvio della Lazio. I biancocelesti hanno conquistato nove punti nelle prime tre giornate e arrivano alla sfida contro il Milan con grande entusiasmo.

Amorim e il suo staff seguiranno quindi con interesse gli aggiornamenti provenienti dalla capitale. Il Milan sa di dover affrontare una Lazio in grande fiducia e, in caso di assenza di Pinamonti, potrebbe trovarsi davanti a un avversario costretto a modificare alcune delle proprie soluzioni offensive.

La decisione definitiva arriverà soltanto dopo gli esami: Lazio-Milan è sempre più vicina e Pinamonti resta in bilico.