Il Milan guarda anche alla moda e alla cultura musicale con una nuova iniziativa destinata a far parlare di sé. Il club rossonero, insieme a PUMA e A$AP Rocky, ha presentato una speciale maglia in edizione limitata che unisce l'identità del Milan all'universo creativo dell'artista statunitense.

Un progetto particolare, legato al nuovo album “Don’t Be Dumb” e al concerto che A$AP Rocky terrà a Milano domani, giovedì 10 settembre.

Una maglia speciale per il Milan

La nuova creazione nasce dalla collaborazione tra PUMA e A$AP Rocky e riprende l'identità visiva del nuovo album dell'artista. Per il Milan è stata realizzata una versione speciale del Third Kit 2026/27 a manica lunga, caratterizzata da un'estetica differente rispetto alle tradizionali divise rossonere.

La maglia era già stata indossata dai giocatori della Prima Squadra durante il viaggio verso Torino dello scorso fine settimana, in occasione della trasferta contro la Juventus.

Soltanto 80 pezzi disponibili

La particolarità maggiore riguarda la disponibilità. La nuova maglia limited edition sarà acquistabile da oggi, mercoledì 9 settembre, dalle ore 19, presso BASE Milano, nel quartiere Tortona, durante un block party aperto al pubblico.

Da domani, invece, sarà disponibile presso la Bottega del Diavolo di via Dante, ma con una quantità estremamente limitata: saranno infatti soltanto 80 le unità disponibili in negozio, fino a esaurimento scorte.

Un numero ristretto che rende il prodotto particolarmente interessante per i collezionisti e per i tifosi rossoneri più appassionati.

Anche la personalizzazione A$AP 11

La collaborazione non si limiterà alla nuova maglia. A partire da giovedì 10 settembre sarà infatti possibile aggiungere sulle maglie Home e Third della stagione 2026/27 una speciale personalizzazione “A$AP 11”.

L'opzione sarà disponibile online sullo store ufficiale del Milan e nei punti vendita di via Dante, Casa Milan, San Siro e Malpensa fino a esaurimento delle scorte.

Il Milan conferma così una strategia che va oltre il campo da calcio, intrecciando sport, musica e moda. Una collaborazione particolare che punta a coinvolgere non soltanto i tifosi, ma anche un pubblico più ampio legato alla cultura street e alla scena musicale internazionale.