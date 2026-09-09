L’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale di Lazio-Milan: la sfida dell’Olimpico sarà diretta da Matteo Marcenaro.
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan si prepara a tornare in campo dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus. Sabato 12 settembre alle 18 i rossoneri saranno impegnati all’Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso, in una sfida che metterà nuovamente alla prova la squadra di Ruben Amorim. Nel frattempo è arrivata anche l’ufficialità sulla squadra arbitrale scelta per l’incontro.
Marcenaro dirigerà la sfida
A dirigere Lazio-Milan sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Il fischietto ligure è stato designato dall’AIA per il quarto appuntamento stagionale dei rossoneri in Serie A.
La partita dell’Olimpico rappresenterà un altro passaggio importante per il Milan, che nelle prime tre giornate ha raccolto sette punti e vuole proseguire il proprio percorso dopo l’1-1 maturato contro la Juventus.
La squadra arbitrale all’Olimpico
Di seguito la designazione completa per la gara in programma sabato alle ore 18:
LAZIO - MILAN Sabato 12/09, ore 18:00
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Rossi C. – Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
Una sfida importante per Amorim
Il Milan dovrà ora concentrarsi completamente sulla trasferta romana. La Lazio arriva all'appuntamento con un ottimo rendimento e rappresenta un avversario particolarmente impegnativo per la formazione di Amorim.
Dopo la partita dell’Olimpico, i rossoneri saranno inoltre attesi dal debutto europeo contro il Benfica. Per questo la sfida contro i biancocelesti sarà anche la prima tappa di un periodo molto intenso, nel quale il tecnico portoghese dovrà gestire al meglio uomini ed energie.
L’appuntamento è fissato: sabato alle 18, all’Olimpico, Lazio e Milan si affronteranno con Marcenaro chiamato a dirigere una delle sfide più interessanti della quarta giornata.
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