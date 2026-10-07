La sosta per le Nazionali è ormai alle spalle e per il Milan è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. I rossoneri saranno impegnati domenica 11 ottobre alle 18 al MAPEI Stadium contro il Sassuolo, in una gara che aprirà un periodo particolarmente intenso per la squadra di Ruben Amorim.

Amorim, pochi allenamenti prima del Sassuolo

Il tecnico portoghese dovrà fare i conti con il rientro scaglionato dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Samuel Chukwueze è già tornato a disposizione e ha svolto l'intera seduta di allenamento, mentre per oggi è stato programmato un giorno di riposo per permettere alla squadra di recuperare dalle trasferte internazionali.

Il lavoro vero e proprio in vista del Sassuolo riprenderà quindi da giovedì. Amorim avrà a disposizione appena tre sessioni per sistemare gli ultimi dettagli tattici e scegliere la formazione da mandare in campo a Reggio Emilia.

Da Saelemaekers a Estupiñán: diverse situazioni da gestire

Il momento non è semplice soprattutto sul fronte degli infortuni. Alexis Saelemaekers è alle prese con il problema alla caviglia destra che potrebbe tenerlo fuori a lungo, mentre Pervis Estupiñán deve fare i conti con un problema al ginocchio.

Amorim dovrà quindi valutare attentamente le alternative disponibili, soprattutto sulle corsie esterne. Bartesaghi e Diego Moreira sono tra i giocatori chiamati a dare risposte importanti in questo momento delicato.

Un mese senza pause

La partita contro il Sassuolo sarà soltanto l'inizio di una fase particolarmente impegnativa. Il Milan affronterà sette gare tra l'11 e il 31 ottobre, con appuntamenti di Serie A ed Europa League ogni pochi giorni.

Dopo la trasferta di Reggio Emilia arriveranno infatti Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna e infine il derby contro l'Inter del 31 ottobre.

Per Amorim sarà dunque fondamentale trovare subito il giusto equilibrio. Il Milan si prepara a un mese che potrebbe dire molto sulle ambizioni della squadra.