Milan, Scaroni: “San Siro? Lo renderemo…” Le parole

Scaroni ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter: “L’area di San Siro è sempre troppo affollata oppure completamente deserta, non esiste una situazione equilibrata. Quando ci sono le partite è un caos, mentre quando non ci sono eventi è un luogo abbandonato. Vogliamo trasformare questa area in uno spazio verde, davvero verde: oltre il 50% sarà dedicato alla vegetazione. Sarà sempre un luogo che si potrà visitare. Ci saranno ristoranti, spazi di incontro, bar e molte attività sportive: diventerà una zona della città simile a quella di City Life, che sarà motivo di orgoglio per la città: questo è il nostro traguardo. Parlando in modo specifico di Milan e Inter, i nostri bilanci sono piuttosto simili. Fornisco due cifre. Dimentichiamo per un attimo la Champions League”.

“Dal campionato ricaviamo circa 60 milioni all’anno. Se riusciamo a qualificarci per la Champions e a proseguire nel torneo, possiamo guadagnare tra i 90 e i 100 milioni. Questo è all’interno di un fatturato che si aggira tra i 400 e i 500 milioni di euro”.