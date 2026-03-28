Milan, Saelemaekers si racconta: crescita personale e ambizioni

Saelemaekers dal ritiro del Belgio: "al Milan mi sento davvero a casa" e sul Mondiale: "perché non dovremmo avere il diritto di sognare?"

Durante questo periodo di sosta per le nazionali, intervistato dal quotidiano belga Nieuwsblad, l’esterno rossonero Alexis Saelemaekers ha risposto a qualche domanda parlando ovviamente di nazionale, ma anche di Milan, con anche un commento sul compagno di club e nazionale Koni De Winter. Stasera i due affronteranno gli Stati Uniti di un altro rossonero, Christian Pulisic, in amichevole. Ecco intanto un estratto delle sue parole.

Le parole di Saelemaekers

Sul Milan:

“Non posso lamentarmi. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, dove sono maturato molto, era fondamentale per me diventare titolare fisso al Milan e ci sono riuscito. Sento la fiducia sia dell’allenatore che della società: quando mi hanno offerto il prolungamento di contratto non ho esitato. È addirittura un contratto quinquennale fino al 2031, cosa non scontata nel calcio di oggi. Al Milan mi sento davvero a casa”.

Sul compagno di Milan e di nazionale Koni De Winter:

“Koni è un giocatore fantastico. È vero, ha avuto dei momenti di difficoltà in Nazionale, ma capita a tutti di tanto in tanto. Possiamo essere certi che darà il massimo anche con i Diavoli Rossi. È davvero forte”.

Sulla nazionale belga:

“La competizione è enorme. Il fatto di fare bene nel proprio club non significa automaticamente che giocherai in nazionale, non ci sono garanzie. Posso accettarlo, ma questo non toglie nulla alla mia sana ambizione di diventare un giocatore chiave anche qui. Penso di avere più chance come esterno offensivo di destra, è lì che il commissario tecnico mi vede meglio. Questo ritiro è ideale per me per guadagnare punti in vista dei Mondiali. Sarà il mio primo grande torneo, è incredibile”.

Sul futuro, a livello personale e sul Mondiale:

“Sono la prova che il talento da solo non basta per farcela. Ho fatto tanti sacrifici e ne sono stato ricompensato. E non ho nessuna intenzione di accontentarmi. Prendiamo ad esempio i Mondiali in America: perché non dovremmo avere il diritto di sognare? Finché lavoriamo sodo, tutti insieme, chissà…”.