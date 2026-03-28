Milan, le top news di oggi: sgambata a Milanello e recap nazionali

Il Milan continua gli allenamenti durante la sosta: oggi sgambata col Milan Futuro. Tutti i risultati dei rossoneri impegnati in nazionale.

Proseguiranno anche oggi gli allenamenti dei rossoneri rimasti a Milanello durante la sosta per le nazionali. In particolare, in giornata andrà in scena una sgambata insieme ai ragazzi del Milan Futuro. Allegri vuole tenere alto il ritmo partita dei suoi e, soprattutto, far riprendere minutaggio il più possibile a Santi Gimenez, tornato da un lungo infortunio. Sarà sicuramente quello più attenzionato dal tecnico per capire realmente in che condizione si trova e se potrà contare su di lui per questo finale di stagione. Al termine dell’allenamento di oggi, la squadra potrà godersi tre giorni di riposo, con la ripresa fissata per martedì della prossima settimana, quando gradualmente rientreranno anche i vari nazionali e si inizierà a preparare la sfida contro il Napoli del 6 aprile.

Il punto sui rossoneri in nazionale

Nel frattempo, ieri si sono giocate altre gare di questa sosta per le nazionali e vediamo quindi come sono andati i rossoneri impegnati. 82 minuti in campo per Strahinja Pavlovic prima di essere sostituito: la sua Serbia è stata sconfitta 3-0 in amichevole dalla Spagna.

Amichevole anche per l’Inghilterra, che ha pareggiato 1-1 con l’Uruguay: partito titolare il centrale rossonero Fikayo Tomori, sostituito al 68’. Partito invece dalla panchina Pervis Estupinan con il suo Ecuador, che ha battuto il Marocco 1-0: il terzino rossonero è entrato in campo al minuto 69.

45 minuti in campo invece per Ardon Jashari con la sua Svizzera, entrato ad inizio secondo tempo nell’amichevole contro la Germania, persa 3-4. Infine, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, Zachary Athekame è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella vittoria per 1-0 della sua Svizzera contro le Isole Faroe.

Tre invece i rossoneri impegnati oggi e saranno tutti nella stessa partita. Amichevole tra Stati Uniti e Belgio: in ottica rossonera sarà Christian Pulisic contro Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Calcio d’inizio stasera alle 20.30.