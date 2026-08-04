Domani alle 13, ora italiana, il Milan giocherà il suo secondo incontro amichevole dell'estate all'Optus Stadium di Perth, in Australia. Dopo aver ottenuto un pareggio contro il Celtic circa dieci giorni fa, questa volta affronterà un'avversaria più temibile, l'Inter, in un Derby. La partita tra le due squadre cittadine non si svolge da 11 anni e sarà un'opportunità per osservare alcuni volti nuovi in campo, in particolare quello di Gonçalo Ramos, che giocherà i suoi primi minuti con la squadra.

Ramos pronto ad esordire

È ancora incerto selo schiererà fin da subito o se deciderà di dare priorità a Camarda. Tuttavia, è sicuro chefarà il suo debutto con il Milan durante i 90 minuti di gioco. Oggi Tuttosport ha presentato il nuovo numero 9, affermando: "DerbyRamos: alla scoperta di mister 80 milioni". Nel sommario è scritto: "Domani contro l'Inter a Perth, il portoghese farà il suo debutto con la maglia rossonera". Nel sottotitolo si amplia il discorso: "Le aspettative non gli mancheranno: è l'acquisto più costoso della storia del club e, dopo Giroud, il Milan non ha un attaccante all'altezza".