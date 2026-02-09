Milan, ecco quanto può arrivare dal riscatto di Chukwueze

Il Milan può incassare 24 milioni dal riscatto di Samuel Chukwueze: il Fulham è sempre più convinto dopo gol, assist e prestazioni.

Una buona quantità di budget per finanziare la campagna acquisti estiva del Milan di sicuro deriverà anche da quei giocatori attualmente in prestito in giro per l’Europa con la formula del diritto o obbligo di riscatto. Già ufficializzato quello di Alex Jimenez dal Bournemouth, un altro, sempre dalla Premier, potrebbe essere quello di Samuel Chukwueze, attualmente in prestito al Fulham.

Chukwueze convince in Premier League

Tra i giocatori in prestito del Milan, l’esterno nigeriano è quello che ha il riscatto più alto: 24 milioni. Diritto che ancora non è stato esercitato, ma che sembra più che probabile sulla base di quanto Chukwueze sta facendo vedere sul campo. Al Fulham sembra aver finalmente trovato la sua dimensione: con 3 gol, 4 assist e diverse buone prestazioni sta convincendo il club inglese a compiere questo passo.

Chukwueze al Milan, nel 3-5-2 attuale di Allegri, avrebbe una difficile collocazione tattica. Essendo un esterno offensivo puro, avrebbe difficoltà sia come punta che come esterno a tutta fascia, ed è per questo motivo che il riscatto da parte del Fulham sarebbe una soluzione ideale sia per lui che per il Milan.