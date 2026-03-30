Milan, la programmazione futura passa anche da Modric: il punto

Il futuro di Luka Modric al Milan è ancora incerto: tra possibile rinnovo e ritiro, la sua decisione influenzerà le strategie di mercato.

Una delle più grosse incognite che riguardano il futuro prossimo del Milan è la permanenza o meno in rossonero di Luka Modric. Ad agosto ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo a 4 milioni. Sarà lo stesso campione croato a decidere il proprio futuro a fine stagione, da capire se prima o dopo il Mondiale.

Modric al Milan si trova bene, e si vede in campo e fuori. A 40 anni ha ancora la stessa passione di un ragazzino e attitudine e prestazioni lo dimostrano. Anche fisicamente ha una tenuta che ha sorpreso un po’ tutti in Italia. L’estate scorsa si pensava che il Milan prendesse un giocatore sì forte, ma non più con i requisiti fisici per giocare un campionato da protagonista. E invece è tutto il contrario: Modric è addirittura il giocatore di movimento più impiegato da Massimiliano Allegri fin qui in campionato.

È lui il fulcro del centrocampo rossonero ed è per questo che tutti lo vorrebbero vedere un altro anno dalle parti di Milanello. Gira voce che in parecchi stiano già cercando di convincerlo, dai compagni all’allenatore, per non parlare dei tifosi.

Attesa per la decisione di Modric: gli scenari

A questo punto non resta che attendere la sua decisione. Entrambi gli scenari, se analizzati, hanno una loro logica, soprattutto se ci mettiamo nei panni del giocatore.

Da un lato c’è il ritiro, che comunque a 40 anni è una scelta frequente. Nel caso di Modric però arriverebbe ancora ad alti livelli, a differenza di molti altri che chiudono la carriera calando vistosamente, magari andando in campionati meno competitivi. Lui invece potrebbe dire di essersi ritirato in un grande club come il Milan, dopo una stagione da protagonista e con l’ultimo Mondiale con la sua Croazia da capitano.

Dall’altro lato c’è la possibilità di vivere ancora un altro anno al Milan, nel club che tifava da bambino, per giunta giocando la Champions League, palcoscenico che conosce benissimo. Basandosi sulla stagione in corso si può dire con certezza che nelle gambe un altro anno ce l’ha. Tutto l’ambiente rossonero è col fiato sospeso e spera che possa optare per la permanenza.

Modric: impatto sulla rosa e sul mercato

La permanenza o meno di Modric, considerando l’importanza che ha avuto quest’anno, sarà un elemento chiave anche nell’ottica della pianificazione della rosa e di conseguenza del prossimo mercato estivo.

Qualora restasse, il Milan avrebbe per un altro anno il titolare davanti alla difesa e dovrebbe occuparsi solo di trovare chi possa alternarsi con lui, dato che con due gare a settimana andrà gestito. In questo senso possono andar bene soluzioni interne come Ricci o Jashari.

Ma qualora dovesse partire, si aprirebbero riflessioni importanti per sostituirlo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per leadership ed esperienza. Non avrebbe senso inserire l’ennesimo giovane di prospettiva al suo posto.

Ed è per questo che possiamo far emergere un altro nome, un ex Real Madrid e peraltro amico di Modric: stiamo parlando di Casemiro. In scadenza a giugno, 34 anni, è alla ricerca di una nuova sistemazione, dato che ha già deciso che saluterà il Manchester United e l’Italia sarebbe una destinazione gradita.

Ha caratteristiche diverse rispetto a Modric, ma Allegri saprebbe sicuramente come utilizzarlo. Ovviamente tutti si augurano che Modric possa restare, ma in caso contrario un Casemiro che raccoglie il testimone del centrocampo rossonero sarebbe un’ipotesi sicuramente suggestiva.