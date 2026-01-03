Milan, ecco il programma dei rossoneri in vista del Genoa

Il programma del Milan dopo la vittoria di Cagliari: domani riposo, allenamenti a Milanello da lunedì in preparazione alla sfida col Genoa.

La squadra, reduce dal successo di Cagliari, ha fatto ritorno a Milano nella notte e oggi si è ritrovata a Milanello per una seduta di scarico riservata ai giocatori scesi in campo ieri. Gli altri elementi della rosa, invece, si sono allenati regolarmente sul campo.

In arrivo una settimana intensa

La settimana in arrivo avrà un programma leggermente diverso, visto il turno infrasettimanale che vedrà il Milan impegnato giovedì sera a San Siro contro il Genoa. Proprio in vista della sfida contro i rossoblù, gli allenamenti partiranno da lunedì, dal momento che per domani mister Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra un giorno di riposo.

Solo da lunedì, quindi, si saprà qualcosa in più sulle condizioni di alcuni giocatori acciaccati, come Nkunku, che non è stato convocato per Cagliari, e anche Pulisic e Gabbia, entrati ieri ma non ancora al meglio della condizione. La settimana che viene sarà impegnativa anche perché, dopo la gara di giovedì, il Milan tornerà in campo domenica 11 alle 15 contro la Fiorentina. Un periodo delicato, in cui sarà fondamentale la gestione delle energie e ci sarà bisogno del contributo di tutti.