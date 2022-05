News Milan – Pellegatti avvisa i tifosi: “O l’uno o l’altro”

1 di 2 Mese decisivo per il futuro

Subito dopo il termine della stagione agonistica, la dirigenza meneghina non si fermerà e si concentrerà subito sul programmare una campagna acquisti di grandissimo livello. Il primo obiettivo è arrivare primi per assicurarsi anche la certezza di essere teste di serie in Champions. Il secondo è costruire una rosa che possa superare i gironi del prestigioso torneo continentale.