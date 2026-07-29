La tournée estiva del Milan in Australia subisce un cambio di programma. I rossoneri avevano in calendario due test: il derby contro l’Inter( il 5 agosto) e la sfida contro il Perth Glory. Proprio la sfida contro la squadra locale non si disputerà più per via di una scelta di Rubén Amorim. Il tecnico portoghese ha infatti preferito optare per una classica seduta di allenamento.

Le prossime amichevoli dei rossoneri

Terminata la preparazione in terra australiana, il calendario dei rossoneri si preannuncia fitto e ricco di appuntamenti internazionali. L’8 agosto il Milan, affronterà a Giacarta il Chelsea. Dopodiché, la squadra rientrerà per qualche giorno in Italia, prima di ripartire nuovamente a ridosso di Ferragosto per affrontare l’ultimo test estivo contro il Manchester United.