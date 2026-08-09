La sconfitta per 3-0 contro il Chelsea nell’amichevole disputata a Giacarta ha acceso i primi campanelli d’allarme in casa Milan. Il risultato ha inevitabilmente alimentato i paragoni con le precedenti gestioni di Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, ma Carlo Pellegatti invita alla cautela.

Il giornalista rossonero, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha analizzato il momento della squadra e il possibile confronto tra il Milan di Ruben Amorim e quello visto nelle ultime stagioni. Di seguito le sue parole.

“Innanzitutto vorrei precisare: stanno già paragonando il Milan di Amorim a quello di Fonseca e Conceição. Ruben Amorim, è vero, è stato un totale disastro, però prima di Fonseca non ce lo ricorderemo come un allenatore che abbia inciso nella storia del Milan”.

Pellegatti ha poi sottolineato come, con il senno di poi, anche l’esperienza di Fonseca avrebbe forse meritato maggiore tempo: “Forse si poteva anche aspettare il lavoro di Fonseca. Non sarà stato il più grande allenatore, non è il più grande allenatore del mondo, ma voglio ricordare che l’unico barlume di grande Milan che abbiamo vissuto è stato dopo la vittoria a Madrid, al Santiago Bernabéu, per 3-1”.