Milan, partenza sprint: tre vittorie su tre e zero goal subiti

Milan, tre vittorie su tre e zero goal subiti

MILANO – 2 a 0 al Bologna, 0 a 2 al Crotone, 3 a 0 allo Spezia: il Milan è partito fortissimo in questo inizio di stagione, arrivando alla prima sosta per le Nazionali da capolista in Serie A a punteggio pieno e con la porta inviolata. Come riportato da acmilan.com, il club di via Aldo Rossi ha vinto tutte le prime 3 gare stagionali di Serie A senza subire alcun gol per la terza volta nella sua storia, dopo il 1971/72 (con Nereo Rocco alla guida) e il 1952/53 (con Mario Sperone).

I rossoneri hanno vinto tutte le prime tre gare stagionali di Serie A per la seconda volta nel XXI secolo, dopo il 2006/07, mentre l’ultima volta che il Milan aveva sempre mantenuto la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali di Serie A risaliva al 1993/94. Il Milan è rimasto imbattuto in quindici partite di fila in campionato per la prima volta da marzo 2007.