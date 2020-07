Milan-Parma, D’Aversa: “Il Milan post lockdown non aveva mai concesso così tanto”

Milan-Parma, parla D'Aversa

MILANO – Roberto D’Aversa, tecnico dei ducali, si è così espresso a SkySport nel post Milan-Parma: “Non siamo partiti benissimo, siamo passati in vantaggio poi siamo stati rimontati. Ci sono momenti in cui ha fatto meglio il Milan e in altre abbiamo fatto meglio noi. In tre potevamo uscire su Kessie e non abbiamo portato pressione, su palla inattiva prima del lockdown difficilmente prendevamo gol. Sono cose che vanno migliorate, come la fame calcistica di portare a casa un risultato. Abbiamo avuto le possibilità di fare gol, è vero che abbiamo fatto 40 punti ma mancano cinque partite, dobbiamo guadagnarci tutti la riconferma ed è ora di pedalare”.

Sul post lockdown: “La prestazione c’è sempre stata ma non possiamo essere contenti di aver fatto cinque sconfitte su sei partite, c’è anche superficialità sui cambi. Dobbiamo fare meglio”.

Sul gioco creato: “Il Milan dopo il lockdown difficilmente aveva concesso così tante occasioni”.

