Il Milan spera di aver ritrovato Christian Pulisic in modo definitivo. È stata una strada lunga e complicata, durante la quale sono state messe in dubbio certezze che, alla fine del girone d'andata della stagione precedente, sembravano solide. La prima parte del 2026 per il calciatore statunitense è stata visibile a tutti, caratterizzata da grandi insuccessi, e il Mondiale giocato in casa, che ha vissuto per una parte a causa di infortuni, non ha aiutato a migliorare la situazione. Tuttavia, al suo ritorno in rossonero, dopo il match con la Lazio, Pulisic sembra aver ritrovato il suo solito rendimento, si è ripresentato come il miglior giocatore del Milan.

Pulisic accetta il rinnovo

È importante sottolineare che il, anche durante l'estate, non ha mai rinunciato a. Al contrario. Siachehanno sottolineato come il calciatore americano costituisse una delle basi su cui costruire questo nuovo ciclo sotto la direzione del tecnico portoghese. Infatti, non appena si è presentata l'opportunità, Captain America è tornato. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta un titolo dopo le dichiarazioni di ieri durante l'incontro con i tifosi nel Milan store di San Siro:. Il tema riguarda il rinnovo contrattuale. Viene citato direttamente l’atleta statunitense: "Desidero rimanere qui, stiamo parlando del rinnovo con il Milan. Sono felice in rossonero: ora mi sento bene, le mie gambe stanno rispondendo. Il gol contro il Lecce è stata una vera liberazione".