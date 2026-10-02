Nell’ultimo anno, Ardon Jashari ha vissuto una serie di difficoltà. Dopo aver raggiunto il Milan grazie a una lunga trattativa, si è trovato a competere con un Luka Modric in gran forma ed è stato anche colpito da un grave infortunio a causa di un impatto accidentale. Quando era in Nazionale durante il Mondiale, ha praticamente avuto poche possibilità di giocare, poiché il capitano Granit Xhaka era insostituibile nella squadra rossocrociata. Tuttavia, in questa pausa, la situazione è cambiata.

Alla ricerca della continuità

Il commissario tecnico della Svizzera non ha potuto includere Granit Xhaka nelle convocazioni per questioni disciplinari, dovute alla confessione del calciatore del Sunderland riguardo l'uso di un certificato falso durante il periodo del Covid. Questo ha aperto le porte al campo perdurante questa pausa. Contro la, il giocatore del Milan ha praticamente totalizzato gli stessi minuti di gioco accumulati in sei partite con la sua squadra. Due partite da titolare e due ottime prestazioni. Per questo oggi il Corriere dello Sport decide di analizzare il tema e titolare: "Jashari si sviluppa e chiede al Milan maggiore continuità". Sicuramente, dopo queste partite con la Svizzera e con un calendario sempre più fitto, ci sarà un'opportunità maggiore per l'ex Club Brugge.