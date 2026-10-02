Alphadjo Cisse si fa notare anche in Nazionale, segnando un gol significativo e magnifico: l'Under 21 mantiene vive le speranze per l'Europeo

Dopo aver colpito con due reti contro ilha continuato a ripetere le sue prestazioni con la selezione italiana Under 21. Nella fondamentale partita a Yerevan contro, penultima del girone di qualificazione per Euro U21 che si svolgerà il prossimo estate,ha realizzato un gol splendido e decisivo al minuto 95: la marcatura del rossonero ha sbloccato un incontro che pareva essere complicato, mantenendo vive le possibilità di qualificazione diretta.

Grazie alla sua realizzazione nei minuti finali, il giovane talento Alphadjo Cisse ottiene le prime pagine dei giornali anche indossando la maglia dell'Italia U21, dopo aver già fatto notizia con la squadra rossonera del Milan nelle scorse settimane. Questa mattina il Corriere dello Sport intitola: "Cisse gol, rende felice l'under". Nel sommario evidenzia: "Koleosho fallisce un rigore, ma gli Azzurrini ottengono la vittoria nel recupero". Seguendo c’è il sottotitolo: "Colpo al 95° in Armenia: Baldini e i suoi puntano tutto sulla Polonia". Per ottenere l'accesso diretto all'Europeo è necessaria una vittoria con due gol di margine. Ma con Cisse in campo, tutto è possibile.