Il Milan approfitta della lunga sosta per programmare anche il futuro. Oltre al lavoro sul campo di Ruben Amorim, la società è infatti chiamata a gestire alcune situazioni contrattuali importanti. Tra queste spiccano quelle di Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic, due giocatori che hanno iniziato la stagione con un ruolo importante nel progetto rossonero.

Pavlovic, il Milan vuole blindarlo

Il difensore serbo è considerato una delle pedine centrali della retroguardia di Amorim. Pavlovic ha trovato continuità nelle prime partite della stagione e il club starebbe valutando un prolungamento per legarlo ancora più a lungo al progetto.

La situazione è particolarmente interessante anche alla luce del rendimento offerto dal classe 2001, che rappresenta una delle certezze della difesa rossonera.

Pulisic, un altro rinnovo importante

Discorso simile per Christian Pulisic. L’attaccante statunitense è diventato uno dei giocatori offensivi più importanti del Milan e la società vuole tutelarsi anche in vista delle prossime stagioni.

Il suo futuro è quindi uno degli argomenti destinati a essere affrontati dalla dirigenza, con l'obiettivo di dare continuità al rapporto tra il giocatore e il club.