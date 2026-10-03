Il Milan si prende due giorni di pausa dopo il test di ieri contro il Padova. L’1-1 nell’amichevole a porte chiuse di Milanello ha chiuso la prima parte della sosta per le Nazionali, con Ruben Amorim che ha scelto di concedere un breve periodo di riposo ai giocatori rimasti a disposizione. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 5 ottobre.

Milan, lunedì si torna a Milanello

Dopo il pareggio contro il Padova, il gruppo rossonero avrà quindi il weekend libero. Da lunedì inizierà la fase più importante della preparazione in vista del ritorno in campo in Serie A, con la trasferta contro il Sassuolo dell’11 ottobre alle ore 18.

Amorim potrà progressivamente riabbracciare anche i numerosi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Il gruppo sarà dunque destinato a ricomporsi gradualmente nel corso della prossima settimana, permettendo al tecnico di lavorare finalmente con una rosa più vicina a quella che affronterà il Sassuolo.

Il test con il Padova ha dato alcune indicazioni

Nell’amichevole di ieri il Milan è passato in vantaggio nella ripresa grazie a Lorenzo Ossola, autore di un diagonale preciso su assist di Ruben Loftus-Cheek. Il Padova ha poi trovato il pareggio nel finale con un colpo di testa di Sgarbi.

Amorim ha utilizzato il test anche per dare spazio a diversi giocatori rimasti a Milanello durante la sosta. Tra i titolari c’era Christian Pulisic, mentre nella ripresa hanno trovato spazio anche alcuni giovani, tra cui Ossola e Nirash Perera.

Ora il Milan prepara il tour de force

La trasferta contro il Sassuolo rappresenterà soltanto l’inizio di un periodo particolarmente intenso. Dal ritorno in campo dell’11 ottobre al derby del 31 ottobre, il Milan sarà chiamato ad affrontare sette partite in venti giorni, tra Serie A ed Europa League.

Dopo il Sassuolo arriveranno infatti Atalanta, Salisburgo, Bournemouth, Udinese, Bologna e Inter. Per Amorim sarà quindi fondamentale arrivare alla ripresa con il maggior numero possibile di giocatori a disposizione e sfruttare la prossima settimana per ricomporre il gruppo e preparare le prime scelte.