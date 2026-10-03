La sosta per le Nazionali ha permesso a Ruben Amorim di sperimentare alcune soluzioni nel Milan. Tra le indicazioni emerse dal test di ieri contro il Padova, terminato 1-1, c’è anche il ritorno in campo di Fikayo Tomori, utilizzato dal tecnico portoghese in una posizione diversa rispetto a quella abituale.

Tomori, un'occasione importante

Tomori ha iniziato la partita contro il Padova nel terzetto difensivo insieme a Matteo Gabbia e Mario Gila, ma nel corso dell'amichevole è stato provato anche come terzino destro. Una soluzione che il difensore inglese ha già ricoperto in passato e che potrebbe rappresentare un'ulteriore alternativa per Amorim.

Il test di Milanello era particolarmente utile per quei giocatori che, durante la sosta, sono rimasti a disposizione del tecnico. Tra le numerose assenze per gli impegni internazionali, Amorim ha potuto così valutare anche elementi che cercano maggiore spazio nella seconda parte del girone d'andata.

Tomori cerca spazio

Il ritorno di Tomori rappresenta un elemento da seguire con attenzione anche in vista del fitto calendario di ottobre. Il Milan dovrà infatti affrontare sette partite in 21 giorni, tra Serie A ed Europa League, e la possibilità di utilizzare un giocatore in più ruoli può offrire ulteriori soluzioni.

Dopo il breve periodo trascorso ai margini della rosa durante l'estate, il difensore inglese è stato reintegrato nel gruppo. La situazione potrebbe quindi cambiare con l'aumento degli impegni e la necessità di ruotare gli uomini a disposizione.

Amorim studia le alternative

Il Milan riprenderà gli allenamenti lunedì dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo successivi al pareggio contro il Padova. L'obiettivo sarà preparare la trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica 11 ottobre alle 18.

Per Tomori, intanto, il test di Milanello ha rappresentato un'occasione per rimettere minuti nelle gambe e mostrare ad Amorim di poter essere utilizzato anche in una posizione differente. Con un mese di ottobre così intenso, la sua duttilità potrebbe tornare utile al Milan.