Milan, nuovo record per Camarda: lo svela Sky Sport

L’attaccante classe 2008 ha bagnato l’esordio con un gol su rigore

Serata perfetta per l’Italia Under 21, che a Cesena ha travolto la Svezia 4-0 nella gara d’esordio verso i prossimi Europei di categoria. In campo anche due volti legati al Milan: Davide Bartesaghi, autore di 90 minuti solidi sulla corsia sinistra, e Francesco Camarda, oggi al Lecce in prestito ma con diritto di riscatto e controriscatto per i rossoneri. L’attaccante classe 2008 ha bagnato l’esordio con un gol su rigore, diventando — a 17 anni e 7 mesi — il più giovane marcatore nella storia dell’Italia U21, superando il primato di Sieydou Fini. Lo riporta Sky Sport, che sul suo profilo Instagram ha celebrato l’impresa del baby talento milanista.