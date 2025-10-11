Serata perfetta per l’Italia Under 21, che a Cesena ha travolto la Svezia 4-0 nella gara d’esordio verso i prossimi Europei di categoria. In campo anche due volti legati al Milan: Davide Bartesaghi, autore di 90 minuti solidi sulla corsia sinistra, e Francesco Camarda, oggi al Lecce in prestito ma con diritto di riscatto e controriscatto per i rossoneri. L’attaccante classe 2008 ha bagnato l’esordio con un gol su rigore, diventando — a 17 anni e 7 mesi — il più giovane marcatore nella storia dell’Italia U21, superando il primato di Sieydou Fini. Lo riporta Sky Sport, che sul suo profilo Instagram ha celebrato l’impresa del baby talento milanista.
Milan, nuovo record per Camarda: lo svela Sky Sport
11 Ottobre, 19:06
