News Milan / Se arriva Conte… fa il terremoto! Dicono che potrebbe…

AC Milan news: Pioli out, Conte in?

Con più bassi che alti, questa stagione del Milan ha già dato dure sentenze nonostante sia ancora gennaio. I rossoneri sono troppo lontani dalla vetta e praticamente già fuori dalla corsa Scudetto . Discorso analogo per quanto riguarda la Champions League , col Milan fuori ai gironi, e la Coppa Italia . Verdetti pesanti e incontrovertibili. E se a tutto questo ci aggiungiamo pure il gravissimo problema legato agli infortuni che ha falcidiato la rosa rossonera nel corso di questa annata, le conclusioni sono abbastanza chiare e scontate.

Il ciclo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, come vi stiamo ribadendo da ormai parecchio tempo, è destinato a concludersi alla fine di questa stagione. In estate sarà addio. E tra i papabili successori di Pioli c'è Antonio Conte, il profilo preferito soprattutto da Ibrahimovic, uomo di fiducia di Gerry Cardinale. Un nome pesante, che divide, ma che certamente porterebbe una ventata di rivoluzione in casa Milan.