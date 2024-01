Conte o Pioli / La decisione dei tifosi rossoneri è chiara: ecco le ultime

Antonio Conte o Stefano Pioli ? La decisione dei fans del Milan riguardo un tecnico così importante è sempre più vicina. La squadra si appresta a completare tutti gli ultimi passaggi per garantirsi le prestazioni di un nuovo tecnico a partire dal prossimo giugno, ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio qual è il pensiero dei tifosi del Diavolo .

Secondo la Gazzetta dello Sport, tutti i tifosi hanno un unico obiettivo: il nuovo coach. Riuscire a chiudere una trattativa importante come quella con Antonio Conte dimostrerebbe un vero e proprio salto di qualità all'interno del club. Non dimentichiamo che il mister ha grande voglia di riscatto e in Italia ha sempre vinto.