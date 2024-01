News Milan / Nuovo allenatore: colpo di scena! Pedullà: “Vi dico che…”

Uno dei temi più caldi in casa Milan è quello relativo al prossimo allenatore rossonero, con tantissime news e indiscrezioni che continuano a rincorrersi. Si parte dal presupposto che il ciclo di Stefano Pioli sia quasi arrivato al capolinea, a prescindere da come andrà a finire questa stagione. Il rendimento troppo altalenante del Milan, i tantissimi infortuni e il fatto di essere fuori dai giochi per lo Scudetto, per la Champions League e per la Coppa Italia già a gennaio sono fattori che pesano troppo sulla valutazione del tecnico emiliano.