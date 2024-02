News Milan / Momblano dà l’annuncio su Conte: “Vi dico che…” | Mercato

In pole position infatti ci sono Thiago Motta del Bologna e Antonio Conte, che scalpita per tornare ad allenare in Italia. Sullo sfondo, poi, rimangono altri profili, come ad esempio quello di Francesco Farioli del Nizza, che però al momento rappresentano piste secondarie. Il nome che più di tutti fa discutere e attira maggiormente le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori è senza dubbio quello di Conte. E proprio di lui ha parlato nuovamente il noto esperto di mercato Luca Momblano, giornalista che qualche giorno fa aveva parlato di accordo tra il tecnico salentino e il Milan: ecco cosa ha rivelato <<<