News Milan – Fonseca out e nuovo allenatore: “Colpo di scena! Pare che…”

Continuano a circolare voci e notizie sul possibile post-Fonseca per la panchina del Milan nel caso in cui il tecnico portoghese non dovesse riuscire a cambiare immediatamente marcia al rientro in campo. Già le prossime tre gare contro Venezia, Liverpool e Inter saranno cruciali e potenzialmente decisive per Fonseca. Il Milan non può più permettersi passi falsi e di perdere ulteriore terreno nei confronti delle dirette concorrenti. Tutto questo mentre, come detto, le ultime news di casa Milan parlano già dei possibili sostituti di Fonseca sulla panchina rossonera. Nello specifico, sarebbero già ben 6 i nomi in lizza, tra profili clamorosi e anche possibili sorprese. Senza perdere altro tempo quindi, andiamo a scorrere la gallery di tutti i nomi che sarebbero in orbita Milan in caso di esonero di Fonseca: iniziamo! <<<